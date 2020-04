Õe pere jättis ema surma järel venna kodutuks. Katrin Lust: „Kas see kõik on tõesti reaalne?“ 

Eevi testamendi järgi peaks praegu Priidu käsutuses olema emalt jäänud ühetoaline Mustamäe korter, kus tal on õigus elada oma surmani. Pärast seda jääb korter Priidu õetütrele. Ei Priidu õde ega ta tütar pole mehega sel teemal ühendust võtnud.

Neli kuud pärast Eevi surma, 2019. aasta novembris, viskas Priidu õetütar mehe Nõmme majast välja. „Ta koputas, ma tegin ukse lahti ja ta ütles, et hakka pakkima,“ räägib Priit, kes küll keeldus asjade pakkimisest, aga sugulasega suhtlemise vältimiseks siiski uksest välja läks. Kui mees koju tagasi jõudis, oli üks välisukse lukkudest juba vahetatud. „Tal polnudki rohkem seljas, kui dressipüksid, T-särk ja plätud,“ ütleb Ülle „Kuuuurijale“. Kõik mehe asjad on viidud puukuuri luku taha ning mehel on seljas kogukonnalt saadud riided.

Ülle räägib, et alates sellest, kui suhtlus tütrega katkes, nuttis Eevi palju. Eevi palus Üllelt lepitamist ja tütrelt leppimist. „No see ei ole lihtsalt võimalik, et lapsed ei suhtle emaga,“ ütleb Ülle, kes lubas Eevile, et seisab pärast tema surma Priidu eest. Ema teadis, et muidu sõidab tütar pojast traktorina üle. „Ma arvan, et see on ahnus või ma ei tea, mis asi see on,“ ütleb Ülle.

Korraks näeme Priidu õde, kes ütleb „Kuuuurijale“, et Priit ei maksnud maja kommunaalmakse, ning heidab Priidule ette liigset alkoholitarbimist. Seejärel naine lahkub.

Priit väidab „Kuuuurijale“, et on kõik arved ära maksnud ning on mitu korda palunud arveid oma postkasti. Seega ei tea mees, mille eest ta täpselt tasuma peab, sest õde arveid postkasti toonud ei ole. Enne ema surma kandis Priit igakuiselt ema kontole mingi summa, millest arved otsekorraldusega tasuti.

Katrin Lust räägib, et Ülle pöördus tema poole raske südamega, sest peretüli telesaates lahendamine on Ülle ja Priidu viimane õlekõrs. Ülle rääkis ka, et enne kinnisvarajuhtumeid ja Eevi surma oli pere ühtne ning Ülle hoidis Eevi lapsi päris tihti. Seda arusaamatum oli Ülle jaoks, et Priidu viskas tänavale tema lihane õde.

Priidu elukaaslane Rutt kirjeldab, kuidas Priidu õetütar mehe peale karjus ning meest lahkuma sundis. Mõne öö ööbis paar naabrimehe juures.