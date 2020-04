„Naabrist parema“ Eero ja Mari-Anne: konteinermaja eeliseks on väike ruum, mis ei lase liigselt asju kuhjata 

Eero, Mari-Anne ja Aleksander on suured rändurid – reisikihk on neid viinud nii Austraaliasse telkima kui ka Aasiasse vabatahtlikule tööle ja seljakotiga rändama. Oma rännuaegadel elas pere Euroopas ringi sõites kuude kaupa eriti kitsal pinnal - oma kätega elamuks ehitatud kaubikus. Konteinerisse kodu ehitamise plussiks on naise sõnul väike ruum, mis pressib õue avastama ja ühtlasi ei lase liiga palju asju kokku kuhjata. „Kõige suurem pluss on transporditavus, mis võimaldab meil ka edaspidi elada oma rändavat elustiili, ilma, et me peaks uue kodu ehitama.“ Miinuseid Mari-Anne välja tuua ei oskagi. „Seal on nii mõnus pusida!“

Saates osalemise ajal on naise sõnul kõige keerulisemaks kujunenud inimlik pool ja suhted. „Inimestes löövad välja küljed, mida isegi ei teadnud endas eksisteerivat. Ka vale tööde järjekord teeb elu keeruliseks. Ehitus ise on meile aga hingelähedane ja naudime seda täiel rinnal.“ Mari-Anne tunnistab, et omavahelised suhted kaaslasega on läbinud korraliku proovikivi. „Oleme juba loomult kirglikumad ja emotsionaalsemad kui keskmine eestlane, nii, et unetus, stress, pinge ja muu selline annab ainult auru juurde.“ Koroonakriis on nende elu mõjutanud ainult sellega, et nende laps ei käi lasteaias. „Nädalateks koju toidu ja olmeasjade varumine on meil juba aastaid harjumuseks olnud, sõpradega pole me kudrutama ja jalutama juba ammu enne koroonat jõudnud,“ muigab naine.