Telesaates maja ehitavad õed: oleme kasutanud tööriistu, mille nimesidki varem ei teadnud 

„Läksime saatesse, et end proovile panna. Pisikeste laste kasvatamine on tihti juba ise väljakutse. Meid inspireerisid saates osalema meie lapsed, et nendega koos suurem väljakutse vastu võtta. Kuna meil on väga kokkuhoidev perekond, sai sellest pereprojekt, kus igaühel on oma osa.“ Naiste sõnul saab ehitatud majast koht, kus kogu pere saab koos kvaliteetaega veeta.

Käthlin ja Käthriin ehitavad kaks eraldiseisvat konteinerit – üks lastele ja teine täiskasvanutele. „Täiskasvanud saavad mõnusalt jutustada ja koos olla samal ajal kui lapsed kõrvalkonteineris lõbusalt aega veedavad," selgitavad õed. „Lastel saame silma peal hoida akende ja kaamera abil. Meie stiiliks on mugavus täiskasvanutele ja lõbu lastele – peab tekkima tunne, et kui oleme seal mitu päeva olnud ja hakkame koju minema, tahavad lapsed veel jääda." Koduks see õdedele ei saa. „Konteinerid, millest on tänaseks juba täitsa majakesed valminud, on plaanitud viia looduse keskele. Tallinna lähistel on üks väga ilus koht, kus võib kohata kõiki metsaelanikke. Sinna meie konteinerid lähevadki," ütlevad osalejad.

Naiste sõnul on saates osalemise ajal kõige raskemaks osutunud see, et lastest tuleb palju eemal olla. „Oleme harjunud päevad lastega veetma. Ehituse osas on kõik tööd meie jaoks uued ja omaette väljakutsed, kuid õnneks on meil head õpetajad, kes on kuulsaks saanud kui mustad ninja-d,“ naeravad naised. „Kõik tööd saavad meie poolt naiseliku puudutuse ja oleme kasutanud tööriistu, mille nimesidki me varasemalt ei teadnud.“ Koroonakriis on muidugi neidki mõjutanud. „Kuna koolid on kinni, tuli ehituse kõrvalt ka õpetajaametit pidada ja see kindlasti raskendas ajaplaneerimist.“

Miks õed enda arvates kindlasti saatevõitu väärivad? „Oleme väga-väga palju pingutanud, et luua oma lastele ja kogu perele üks koht, kuhu saame alati minna ja seal koos aega veeta,“ ütlevad nad. „Pole möödunud päevagi, kui me ei toimetaks projekti kallal. Hilised töötunnid ja varajased ärkamised on meie viimaste kuude tegemistes olnud üks suur osa, kuid kõik on olnud seda väärt.“ Naiste sõnul annab neile pingutamiseks innustust ka laste suur soov samuti ehitustandrile tulla. „Nad ootavad iga päev väga, millal saavad tulla appi meie armsat pesa ehitama.“