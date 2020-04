„Naabrist paremas“ võistlevad Urmas ja Aare: jagelemisi ja arusaamatusi on ette tulnud 

Meeste ideeks on algusest peale ehitada konteinerist suvila. „Alguses kaalusime korra ka varianti see kellelegi kingiks teha, kuid see toona meid ei motiveerinud ja otsustasime Peipsiäärse suvila kasuks. Kindlasti peab seal olema saun ja ööbima võiks mahtuda neli inimest. Stiili poolest prooviksime teha kaasaegse naturaalse ja võimalikult palju puidust täisautonoomse suvila,“ kirjeldab Aare. Kodusid on Aarel ja Urmasel mitu ja nende ehitamise vajadus puudub. Suvila plaanivad nad Peipsi järvele võimalikult lähedale viia, et seal suvitamas käia.

Kuidas aga koroonakriis nende plaane ja tegevust mõjutanud on? „Minul isiklikult on vabadust veidi juurde tulnud, kuna ettevõttes toimub töö vahetustega, mul on kodu ja mobiilne kontor. Urmasel kahjuks nii ei ole, temal on tööd rohkem, kuna haiglas on vaja palateid ringi ehitada. Vastuvõttude puudumise tõttu otsustati remonte teha,“ selgitab Aare.