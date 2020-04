Sven Soiver pisitütrega tööl käimisest: Viktoria on kõigiga sõber ega karda midagi 

Sven selgitab, et kuna ta on praegu vanemahüvitisega kodus, käib ta tööl siis, kui tema naisel Jekaterinal on vaba päev või siis, kui see sobib nii talle kui ka lapsele. „Mõni nädal ei käi ma üldse tööl, kuid mõni nädal saan natukene rohkem käia. Mõnikord saab teha nii, et käin hommikupoole võttel ära ja mu ratsutamistreenerist naine läheb õhtupoole tööle ning siis tegelen ise lapsega. Tänapäeval saab ka kodus või koos lapsega kontoris töötada. Saab ka nii, et ühel päeval käin võttel ja teisel päeval panen loo kokku, nii et kombineerimist on natuke rohkem.“