Lill, Jäär, Putukas ja Lõvi - kes langeb maskisaatest täna ja kes pääsevad finaali? 

Mart Sanderi sõnul on tuntud eestlased juba nädalaid elanud eetris kaksikelu, tõmmates pähe maski ja esinedes varjunime all ning nüüd on aeg, et ka saatejuht ja detektiivid võiks omandada mõne teise identiteedi. "Aitan meid, valides varjunimeks anagrammi õigetest nimedest, seda enam, et täna on rahvusvaheline anagrammide päev," selgitab Sander.