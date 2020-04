Kärt Anvelt maskisaatest: vabandust, sõbrad-tuttavad, kes mind ära tundsid ja küsimusi esitasid

Kärt kirjutab sotsiaalmeedias, et on tagantjärele väga rõõmus, et saate produtsendid Triin Luhats ja Kaupo Karelson ta ära suutsid rääkida. „Neil on õigus, see oli pagana äge kogemus. Aga eks ma ikka nõudsin enne jah-sõna ütlemist castingut ka – et läheme ja laulame mikrofonis, laseme proffidel kuulata, kas seda häält veel üldse on. Et ma ei ole ju nii kaua aastaid laulnud ja tahaks endale pärast ka peeglist otsa vaadata.“

„Müstika olid ka meie laulutunnid – enne esimest saadet toimusid need veel live’s, edaspidi aga juba veebi teel,“ kirjeldab Kärt. „Eraldi väga suur kummardus Triinule, Kaupole ja kogu produktsioonifirmale Ruut. Kui keegi suudab ülikeerulistes tingimustes, mida koroonaviiruse puhang kaasa tõi, kvaliteedis järele andmisi tegemata suursaate toota, siis on need nemad. Seal hulgas nii, et kogu meeskond on viiruse vastu kaitstud. Kaupol ja Triinul oli ikka väga palju magamata öid.“

Kärt kinnitab ka, et temagi ei teadnud, kes olid peidetud teiste maskide alla. „Ja kuigi me näiteks Silmamunaga seisime oma duelli oodates sõna otseses mõttes käsikäes lava taga, siis nägin ma alles saadet telerist vaadates, et Silmamuna sisse oli peidetud armas Kaisa Selde.“ Lisaks vabandab Anvelt sõprade ja tuttavate ees, kes teda ära tundsid ja saate kohta küsimusi esitasid.

„Kui Triin või Kaupo teile järgmisel telehooajal helistavad ja kutsuvad saatesse, võtke see kutse tingimata vastu, mis siis, et mask võib olla pagana raske, te ei näe sealt välja ning riietus tohutult palav – mängu ilu on asja väärt.“

Ka detektiivide pakkumiste reast käis Kärt Anvelti nimi läbi, kuid samuti olid Lensini, Juure, Hundi ja Fokini variantide seas Kistiina Ojuland, Vilja Kiisler, Astrid Kannel ja Marju Lauristin. Lõvi kohta jagus detektiividel vaid kiidusõnu – ta meeldis väga, sest oli hea tuju tekitaja ning osav vihjetega mängija. Pehme ja roosa välimuse litrisädelusest kumas läbi kostüümis peidus oleva inimese intelligentsus, asjalikkus ja konkreetsus ning see tekitas haaravat segadust.

Pühapäevases saates oli Lõvi duell esmalt Putukaga ning lauluks „The Lion Sleeps Tonight“, lõpuheitluses Lillega kõlas aga romantiline „Davai, poigrajem Ljubov“.