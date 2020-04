Kõik TV uudised Tegijad selgitavad: kuidas kodumaa konnatiigis on suudetud mitu kuud maskisaate saladust hoida? Kroonika , täna, 18:14 Jaga: M

Maskis laulja fenomen peitub saladuses ja paljude kõige suurem hirm saate alustades oli, et ei suudeta saladust hoida ning osalejate isikud tulevad välja -tänaseks on see hirm kadunud! Jäänud on kaks põhisaadet ja seni on veel nelja järelejäänud osalise isik teada ainult väga vähestele.