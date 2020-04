ERRi oma Netflixi välja arendanud Toomas Luhats: eestlane tunneb vajadust oma kultuuri ning eestikeelse ja -meelse sisu järele 

Kas te ei karda, et ajal, mil inimestel on võimalus vaadata YouTube’i ja Netflixi ning Kanal 2 läks vabalevisse tagasi, on seda sisu on nii palju, mida tarbida, ja kuna Jupiteris on juba sisu, mida enamasti inimesed on kunagi näinud, siis pigem eelistatakse uute filmide ja sarjade vaatamist Jupiteri sisule?

Eestikeelset sisu on, ma julgen öelda, väga vähe. Seal saab eesti keeles vaadata ka Lääne sarju. Usun, et inimestel tekib ikka soov kodumaist sisu vaadata, näiteks “Panka”, “Kreisiraadiot”, “Riigimehi”, “Tujurikkujat”, vahel “Hommik Anuga” või “Esimest stuudiot”, valik on suur. Või raadiosaadetest näiteks “Müstilist Venemaad”, “Mnemoturniir” või “Ööülikooli” – need on sellised asjad, mida paraku teistel pole pakkuda. Mingil hetkel on ikka see, et kui oled eestlane, tunned vajadust eesti kultuuri järele, eestikeelse ja -meelse sisu järele. Ma julgen öelda, et see on Jupiteri suur tugevus.

Kelle te Jupiteri sihtrühmana paika panite ja kelle puhul te eeldate, et nad Jupiteri kasutama hakkavad?

Tegelikult on meil erinevad sihtrühmad. Kui meil on Klassikaraadio sisu üleval, siis muidugi seda kuulavad inimesed, samas on meil praegu üleval mõnus sari “Zombie Lars”, mida pole üheski telekanalis olnud ja see on spetsiaalselt mõeldud koolivaheajaks, mis praegu käib, ja mõeldud teismelistele. Jupiteri näol on tegu väga hea mitmeid sihtgruppe kõnetava keskkonnaga. Täpselt samamoodi võib öelda Netflixi kohta: kui küsida, kes on selle sihtgrupp, siis ma ei tea. Mul on Netflixis neli kasutajat, noorim on kaheaastane. Seal on kõigile olemas erinev suund.

Kuuldavasti olid pensionärid jube elevil olnud, aga pettusid siis, kui kuulsid, et Jupiter on ainult internetis. Kas te olete mõelnud Jupiteri ka kuidagi telerisse tuua?

Jaa, ikka oleme. Meil on töid ees kahe aasta jagu, mida me tahame paremaks muuta ja kuhu jõuda. Kõike ei saa ühekorraga teha ja kuskilt tuleb alustada. Arendusosakond on ikkagi näinud väga palju vaeva, me oleme siin ikkagi kõvasti tööd teinud. Kõike korraga ei ole lihtsalt võimalik. Kui näiteks tuua võrdlus YLE Areenaga, siis seal töötab 57 inimest, kes on pühendunud vaid sellele, et seda asja töös hoida, sisuga varustada. See mastaap ongi natukene erinev, sellepärast jõuame meie teha seda tükkidena.

Kuidas teil avapäev möödus? Kuulsin, et osadel on Jupiteri leht maas, üks kolleeg ütles, et Chrome’i veebilehitsejaga tal Jupiter ei töötanud.