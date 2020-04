Eriolukord kärbib! Kanal 2 saade „Õhtu!“ on nüüd pooletunnine 

"Eriolukorrast tulenevalt on "Õhtu!" saateaeg lühem. Meie esmane prioriteet on saatejuhtide, toimetuse ja saatekülaliste tervis," kommenteerib Postimehe Grupi telekanalite juht Kaspar Kaljas. Lühem on saade alates 30. märtsist.

Varasemalt oli kell 21 alustav "Õhtu!" pooletunnine vaid kolmapäevaõhtuti. Mullu oktoobris ütles Kanal 2 produktsioonijuht Mari-Liis Veskus, et põhjus peitub kodumaises seriaalis "Pilvede all". "Televaatajate üks lemmiksarju on pea kümme aastat erutanud fännide meeli just kolmapäeviti kell 21.30. Tulles vastu sarja austajatele ja püsivaatajatele, jätkab Kanal 2 sel sügisel "Pilvede all" näitamist televaatajatele tuttaval vanal ajal, kolmapäeviti kell 21.30, seega on meelelahutuslik otsesaade "Õhtu!" sel nädalapäeval erandkorras pooletunnine."