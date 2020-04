LUGEJAKIRI | Isegi Rimi raadio mängib ainult eesti muusikat, samal ajal ETV kasutab helitaustadeks ikka odavat kataloogikaupa! 

“Samal ajal, kui Rimi siseraadio mängib ainult eesti muusikat, kasutab ETV jätkuvalt helitaustadeks odavat kataloogikaupa, kuigi tehti üleskutse, et kriisiajal tuleks toetatada eesti muusikuid. Võiks pigem arvata, et rahvusvahelisel poeketil on eesti muusikast suva ja ETV hoolib, aga tegelikkuses on vastupidi,” nendib lugeja kirjas.

Õhtuleht palus ERR-il asja kohta selgitust. ERRi juhatuse liige Urmas Oru selgitab, et ERR on olnud läbi aegade silmapaistev eesti muusika esitleja ja toetaja. “Eriolukorra ajal on nii Raadio 2 kui ka Vikerraadio suurendanud Eesti muusika osakaalu veelgi, kutsudes ka teisi raadiojaamu seda algatust järgima,” kinnitab ta.

Kuid televisioonis on kodumaist muusikat Oru sõnul keerulisem kasutada. “Erinevalt raadiotest, s.h. kaupluste siseraadiotes mängitavast muusikast on telesaadete helindamine ja sellelt tasu arvestamine tublisti keerukam ja mitmetahulisem teema. Tasu arvestamine käib sekundi täpsusega ning summad on märkimisväärsed,” selgitab Oru.

“Näiteks Eesti loodust ja keskkonnateemasid käsitleva “Osooni” saate puhul on sisuliselt valik, kas toota viis saadet, kasutades läbivalt ainult sekunditasuga muusikat või teha sama raha eest kuus saadet, kasutades temaatilist valik-muusikat kataloogidest,” märgib ta.

“Kaalume muusikavalikuid alati väga põhjalikult ning kui vähegi rahaliselt võimalik ja sisuliselt vajalik, eelistame eestimaist,” kinnitab ta.

Oru lisab veel ka seda, et tegelikkuses on eesti muusika kasutamiselt maksvate tasude arvestus ning selle jõudmine autorite ja esitajateni väga pikk ja keeruline protsess.