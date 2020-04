Toomas Uibo maskisaatest: minul midagi kripeldama ei jäänud, kõik sai ära tehtud 

Mõte saates osaleda tuli mehe sõnul väga ootamatult. “Kunagi veebruari alguses tehti ettepanek, mõned päevad mõtlesin ja kuna ma teadsin, et Maiken ka saatega seotud on, mõtlesin proovida. Meil on varasemalt koostöö sujunud ja ma usaldan teda,” lisab ta.

Harjutada tuli saate jaoks palju. “Ma ei ole ju laulja, see on ilmselge. Huvitav oli see, et need proovid sattusid koroonaviirusest tingutud piirangutega samale ajale, ehk proovid toimusid nii, et istusin autos ja tegin Maikeniga Zoomis laulutunde, See oli päris huvitav kogemus.”

Toomas räägib, et kodused tundsid ta ikka ühel hetkel ära ja said aru, et mees saates osaleb. “Mõned sõbrad tundsid peale esimest saadet ära. Ma küll ütlesin, et ma ei tea, millest te räägite,” naerab Uibo. “Minul midagi saatega seoses kripeldama ei jäänud, kõik sai ära tehtud. Oli väga tore projekt,” arvab mees.