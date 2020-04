Saated „KUUUURIJA“ | Lapsena Venno Loosaarelt nilbeid kirju saanud neiu: elukaaslane ütles, et kui sa ei räägi, on see kaheksa aastat lapsepilastamist sinu õlgadel Televeeb , täna, 20:56 Jaga: M

Venno Loosaar Foto: LAURA OKS

"Kuuuurijaga" võttis ühendust 21aastane naine, kes paljastas, et oli 13aastaselt kirjavahetuses möödunud aasta lõpus alaealise seksuaalse väärkohtlemise süüdistuse saanud Venno Loosaarega. Kirjade sisu oli üsna seksuaalse alatooniga ning Loosaar olevat teda ka Tallinnast väljas toimunud üritusele kaasa kutsunud. Venno Loosaar eitab, et on neid kirju saatnud ning väidab, et see on prokuratuuri poolt fabritseeritud.