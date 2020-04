FOTOD | Nägemist, Pilv! Vaata, kes „Maskis laulja“ kostüümist seekord välja tuli 

Detektiivid olid Toomas Uibot nähes elevil ning Brigitte Susanne Hunt väga rahul, sest just tema pakkuski Pilve kostüümi sees olevaks tuntud inimeseks Toomas Uibot. Teiste välja käidud variandid olid Erkki Sarapuu, Alari Kivisaar, Indrek Vaheoja, Erik Sakkov, Teet Margna ja Peeter Oja. Pilv oli esmalt duellis Putukaga, esitades loo „Weather with You“, lõpuheitluses Lõviga kõlas aga võimas „Heroes“.

Seni on maskid langetanud Vanapaganast Jaanus Nõgisto, Rotist Laine Randjärv, Sõdalasest Toomas Luhats, Jonnipunnist Getter Jaani, Silmamunast Kaisa Selde ja Pilvest Toomas Uibo. Järgmisel pühapäeval kell 19.30 algavas seitsmendas show´s selgub, kes on need kolm tegelast, kes jõuavad „Maskis laulja“ finaali.