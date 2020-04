Eesti artistid hakkavad teleri vahendusel mõnusaid veebikontserte andma 

Alates homsest saab igal laupäeval Kanal 2 uue saatesarja “Sinuga koos” vahendusel kaasa elada tuntud Eesti muusikute live kontsertidele. Uus meelelahutuslik telesaade on ellu kutsutud, et anda artistide käsutusse taas suur lava ning pakkuda rõõmu ja positiivsust kodus püsimisel. Saade on heast muusikast ja mõnusast huumorist kantud saade, mille käivitajaks on hetkel maailmas ja Eestis valitsev eriolukord. Inimesed on suletud kodudesse, sotsiaalne suhtlemine on viidud miinimumini ja meelelahutuse erinevad vormid on lakanud paljuski eksisteerimast. Saadet juhib Eeva Esse.

Kuna enamus artiste kaotasid eriolukorra kehtestamisega päeva pealt töö ja sissetuleku, on saate tegijate eesmärk olnud leida ühtlasi võimalusi ka artisti praegusel ajal aidata. Saade on leidnud partneri Kultuuripartnerluse Sihtasutuse näol, mis on saate toetaja, võttes enda kanda artistide honorarid. “Teeb rõõmu, et eesti muusikud saavad sel veidral ajal veel ühe väljundi ja mis mitte vähetähtis, suure auditooriumi kaudu,” ütles SA üks asutajatest Meelis Kubits.