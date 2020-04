Ekspeaministrid Tiit Vähi, Andrus Ansip ja Siim Kallas hindasid valitsuse tööd koroonakriisi ajal: mõni minister kasutab kriisi isiklikes huvides ära 

Ansipi arvates antakse sisutühjasid pressikonverentse, kus mõni minister kõmiseva häälega räägib, aga iva asjas tegelikult ei ole. "Kui üks minister ütleb, et võõrtööjõud põllumajanduses on midagi niisugust, mida olema ei peaks ja tema pisaraid valama ei hakkaks, kui need inimesed riigist välja saadetakse, siis põllumajandusminister peaks mõistma ka põllumehi ja et nad on väga kehvas olukorras. Eks see iseloomustab ka valitsust tervikuna, et ega seda sõnumi selgust ei ole. Puudub ju tegelikult kapten laevas, kes otsustaks," rääkis Ansip.

Reformierakonna politikute arvates püüavad osad ministrid kriisi isiklikes poliitilistes huvides ära kasutada. "Tundub, et mõne ministri jaoks on oluline see, kuidas ise pildil olla ja kuidas oma poliitilisi plusspunkte saada, ja see, mis saab riigist ja rahvast, pole nii oluline," ütles Ansip.

Maailm saab pärast kriisi olema täiesti teine

Kõik kolm ekspeaministrit on ühel meelel majanduse turgutamise tähtsaks pidamises ning nende hinnangul peaks valitsus väga täpselt mõtlema, kuhu raha suunata.

Vähi arvates võiks Eesti järgida Saksamaa eeskuju ning toetada väikettevõtted. “Kvalifitseeruvad need, kes on kas viimasel aastal tootnud kasumit või kolme viimase aasta summaarselt tootnud kasumit. See tähendab teisi, kes on olnud kahjumis, kaasa ei veeta. Need, kes on töötanud kasumis, nendele antakse krediite,” ütles ta.

Ansipi arvates tuleks raha suunatada valdkondadesse, kus häda suurim, ehk aidata inimesi ja töötajaid. Ansip arvab, et aidata tuleks neid ettevõtteid, kel pärast kriisi ees helge tulevik. “Raha pole mõtet investeerida nendesse sektoritesse, mis paratamatult taandarenevad pärast kriisi. Ka täna on maailma ajakirjanduses olnud mitmeid artikleid, mis räägivad sellest, et Euroopa valitsused peaksid toetama iduettevõtteid, paljulubavaid start-up'e, sest oht, et tulevad hiinlased ja ostavad odavalt need ettevõtted üles, on väga suur," selgitas ta.

Kõik ekspeaministrid peavad pikaaegseid ja suuri abipakette möödapääsmatuks nagu juhitavat hingamist, mis toob patsiendi kriitilisest seisust välja. Samas hoiatatakse samas ka teise äärmuse eest, kus raha saamine võib sõltuda ametnike suvast või selle taga on kitsas poliitiline agenda.