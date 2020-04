Kuhu kadus Mihkel Raud? TV3 debatisaade sai ootamatult uue juhi 

Märtsis Kroonikale antud intervjuus ütles Mihkel, et on koroonaviiruse tõttu perekonnast teadmata ajaks eemal. Elavad ju Mihkel, tema abikaasa Liina ja nende kaks last poole kohaga Chicagos. "Ma ei saa minna seepärast, et lennukid ei lenda ja kui lendavad, siis olukord muutub tundidega. Tehniliselt saaksin Ameerikasse, sest ma olen seal alaline elanik," rääkis Mihkel märtsis.