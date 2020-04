„Kättemaksukontor“ jõudis Läti televisiooni! Raivo Suviste: meie nõu võeti isegi näitlejate valimisel kuulda 

Läti versioon alustab algusaegadest, mil tegutses ikooniline detektiivide duo Frida ja Marion. Suviste ütleb, et uus versioon on üsna sarnane ja karaktereid üritatakse võimalikult lähedalt tabada. “Stsenaarium on sama, aga kohalikud nüansid ja mõned kosmeetilised muudatused on sisse toodud. Ka näiteks saatepea on üks ühele meie järgi tehtud.”

"Kättemaksukontor" - detektiivid Frida ja Marion Foto: Kuvatõmmis/ "Kättemaksukontor"

Läti versioon "Kättemaksukontorist - detektiivid Frida ja Madara (meile tuntud kui Marion) Foto: Kuvatõmmis/ Youtube

Produtsendi sõnul on eestlased lätlaste versiooni tegemise juures palju kaasa aidanud. “Me oleme nendega palju konsulteerinud ja käisime suurel koosolekul, kui nad sarja sponsoritele esitlesid. Nad saatsid meile isegi näitlejaid üle vaatamiseks, kui casting'ut tegid ja võtsid näitlejate valimisel meie nõu kuulda. Nii stsenarist Mihkel Ulman, režissöör Ain Prosa kui mina oleme selle asja tegemisega olnud pidevalt kursis,” kirjeldab ta.

Kuid mis on “Kättemaksukontori” fenomen? “Ma usun, et selleks on kolm asja: head näitlejad, lavastaja ja stsenarist. Ma ei oska neid järjekorda panna, aga kõik need kolm komponenti annavad lõpuks hea resultaadi,” arvab Suviste.