Märkamatuks jäänud viirushaigus laastas 14aastase tüdruku südame: olen väga tänulik inimesele, kes pidi surema, et mina tema organi saaksin

Vasakult: Maria, Jaana ja Marie Foto: Kuvatõmmis/go3.tv

Tagasihoidliku ja kinnise loomuga 19aastane Võrumaa neiu Maria on alati väga vaikne olnud. Kui tema tervis viis aastat tagasi järsult halvenes, ei rääkinud ta sellest alguses ühelegi pereliikmele. Kuid kui ta ühel hetkel enam korralikult hingatagi ei suutnud, viidi ta arsti juurde. Selgus, et neiul on südamelihase põletik, mis tekkinud viirushaiguse tagajärjel.