„Maskis laulja“ Silmamuna Kaisa Selde: Mart Müürisepp helistas mulle kohe ja ütles, et ta teab, et see olen mina 

"Mart Müürisepp, kelle kohta esimene vihje tuli, helistas mulle kohe järgmisel päeval ja ütles "Ma tean kindlalt, et see oled sina! Juba hääl ja vihje on sellised." Võisin hämada ja vahetasin teemasid, aga ta ütles ikkagi, et tema teab," meenutab Selde.