„Maskis laulja“ jätkub ilma publikuta: stuudios on nii vähe inimesi kui vähegi võimalik  

“Originaalis on saade publikuga ja seda põhjusega, aga osalejad paistsid ennast tundvat väga mõnusalt ja kohtunike pikemad vahed ei seganud neid arutlemast, kes maski taga olla võiks,” räägib Raimo Kummer. Mees usub, et tänastes oludes on kõige parem variant teha saadet ilma publikuta. “See ei ole üldse halb, vaid täiesti arvestatav ja korralik lahendus.”

Kui varem hääletas duelli võitja saatepublik, siis nüüd teeb seda 100 liikmeline grupp interneti teel. “Me oleme teinud Facebookis publikule grupi, kes saavad salvestuse ajal esitusi live`s vaadata. Kohe peale duelli toimumist, hääletavad need samad liikmed, milline osaleja saab edasi järgmisesse vooru,” räägib programmijuht. “Seal on erinevaid inimesi. Näiteks telesaadete püsipublik, sest on inimesi, kes käivad paljude saadete salvestustel. Siis on valitud TV3-ga ühel või teisel viisil seotud inimesi.” Kummeri sõnul on oluline, et erinevaid arvamusi oleks palju. “Mitte nii, et kolm inimest otsustavad. Algselt oli mõte, et hääletavad inimesed, kes on reaalselt stuudios, aga see tundus liiga kitsas.”

TV3 programmijuht Raimo Kummer Foto: TV3

Kaisa Selde: andsin endast ikka 100 protsenti, olgu see siis publikuga või mitte

“Loomulikult on ilma publikuta väga teistmoodi esineda. Laval olles annad hästi palju energiat välja ja kui on publik saalis, siis nad peegeldavad head emotsiooni vastu. Sealt saad jällegi uut energiat, et veel rohkem tagasi anda. See on pidev energiavahetus, mis on minu meelest alati hästi tore,” räägib saates Silmamunana osalenud Kaisa Selde.

Kaisa lisab, et kui publikut ei olnud, mõtles ta nendele inimestele, kes on kodus ja vaatavad televiisorit. “Kuigi nad kohe ei peegelda oma emotsioone, siis loodad, et inimestele siiski meeldib ja meel on lahutatud.” Näitleja lisab, et esineda oli keerulisem, sest publikuga vahetult tekkiv kontakt annab etteastele palju juurde. “Aga andsin endast ikka 100 protsenti, olgu see siis publikuga või mitte.”