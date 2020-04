Kurb saatus: toidu ja peavarju eest töötanud 21aastast meest ootas onu pangakontol pärandus, kuid kätte seda ei saanud 

Edvin oli mõni aeg tagasi sulaseks ühes Põlva talus, kus tema abi ühel hetkel enam ei vajatud. Noormehel polnud aga kuhugi minna. Talus töötades tutvus Edvin 17aastase poisiga, kes oma isale Aarele Edvini lugu rääkis ja uuris, kas noormees saaks ajutiselt nende juures peavarju. Edvini ema lahkus kodust, kui poiss alles laps oli, isa suri õnnetult. „Läks mingi joodikuga metsa ja onu rääkis, et see joodik oli talle puu peale lasknud,“ kirjeldab Edvin, kes oma isa eriti ei mäleta, mis isaga juhtus. „Ema peaks kuskil Võrus elama, on joodik. Tal peaks olema isegi majaaknad niimoodi laudadega kinni löödud, et valgus ei paista sisse.“ Oma ema Edvin üles otsida pole mõelnud ja ei taha seda teha ka. Suure osa lapsepõlvest veetis Edvin vanaema juures, kuid ka vanaema suri ja 15aastaselt läks Edvin elama isa venna juurde, kes teda aga sugugi hästi ei kohelnud. 18aastaseks saades põgenes Edvin sealt ja hakkas kohalikele juhutöödel abiks, tasuks peavari ja toit.