Saates „Maskis laulja“ paljastus Silmamuna maski alt kaunis blond näitlejanna! 

Seni on maskid langetanud Vanapaganast Jaanus Nõgisto, Rotist Laine Randjärv, Sõdalasest Toomas Luhats, Jonnipunnist Getter Jaani ja Silmamunast Kaisa Selde. Juba järgmisel pühapäeval on maskisaates vaatajaid vaimustamas viis osalejat – Jäär, Lill, Pilv, Lõvi ja Putukas, kellest üks peab saate lõpus oma identiteedi paljastama. Detektiividel on mõne allesjäänud tegelase sees peituja osas väga kindel arvamus, ent mõne puhul ei suuda nad arutlustes kuigi kaugele jõuda.