Marta Pulk teeb koroonapandeemiast filmi: minu jaoks on huvitav, kuivõrd erinevalt me kriisi praegusel ajal tajume 

"Me oleme kõik üksinda, aga me oleme kõik koos üksinda. See mõte hakkas helisema. Seepärast tekkis mõte teha telefoniliin, kus vastab automaatvastaja ja kuhu helistamine on tasuta ning igaüks saab rääkida hingelt ära selle, mis parasjagu mõttes on," selgitab ta.

Pulga sõnul võtavad nad vastu ka rõõmsaid mõtteid. "Minu jaoks ongi huvitav, kuivõrd erinevalt me kriisi praegusel ajal tajume. Paljude inimeste jaoks ongi see teretulnud paus ja võimalus lugeda neid raamatuid, mida nad ei ole kunagi lugenud või mis on ammu järjekorras oodanud. Aga võib-olla kõrvalkorteris on ema, kellel on kolm last ja ta ei tea, kust tema järgmise kuu palk tuleb," tõdeb ta, et isegi kui oleme situatsioonis, mis on ühine, võib meie kogemus sellest olla äärmiselt erinev.