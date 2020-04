Afganistanis pantvangi võetud eestlane: meid viidi augu juurde, mis oli parajalt suur, et sinna meie surnukehad ära mahutada 

Vahur on viimased 17 aastat töötanud nii teles kui teinud ka dokumentaalfilme. „Sattusin 2008. aastal lugema üht ingliskeelset raamatut Afganistani kohta, kus oli kirjeldatud nõukogude sõdureid, kes on kunagi seal sõdinud, haavata saanud või vangi langenud ja nad on ellu jäetud, kuigi enamasti nad tapeti. Ellu olid nad jäetud sel tingimusel, et neist saavad moslemid. Raamatus oli konkreetne kirjeldus ühest endisest nõukogude sõdurist. Sain aru, et see on film, mida tahaksin Afganistanis teha,“ räägib ta saates „Surmasuust pääsenud“.