"Covid-patrull on see patrull, kes lahendab väljakutseid, mis on seotud eriolukorraga. Ja põhisuunitlus on 2+2 reegel. Ehk kui patrull näeb, et kuskil inimesed kogunevad ja pole reeglite järgi, paluvad nad korrarikkumise lõpetada, vestlevad inimestega ja selgitavad, miks see reegel on vajalik ning oluline," räägib "Pealtnägijale" politsei välijuht Vadim Kuperštein.

Juba teist nädalat helistavadki ka politseinikud, teiste seas piirkonnapolitseinik Ivar Saar oma köögilaua tagant regulaarselt inimestele, kes peavad viibima kohustuslikus karantiinis. "Mina omalt poolt selgitan veel üle karantiinireeglid, et tuleb ikkagi kodus olla ja väljas käia ainult kui on vältimatult vajalik," sõnab Saar. "Toome ka näiteks, et on vaja rohtu osta, võib-olla kellelgi on parasjagu viibimiskohas oht elule. Ja on ka niisugune näide, et kui koeraga jalutama vaja minna, see on ka vältimatult vajalik."

Kui üldjuhul mõistavad inimesed, et reeglid on kõigile kasulikud, siis Saare sõnul leidub ka keeldujaid. "Inimene ütleski politseiametnikule, et tema seda viiruse asja ei usu, ei kavatsegi mingisuguseid reegleid järgima hakatagi ja saatis pikalt," meenutab Saar.

Neile, kes kadusid ära või keda kätte ei saada, läheb politsei koju ukse taha - patrullid Nõmmel kontrollisid "Pealtnägija" kaamera ees kolme karantiiniinimese aadressi. Esimesel kahel juhul selgub, et ameteid veeti ninapidi ja inimest ei seosta selle kohaga miski. Ja kolmandal korral võtavad politseid trepil vastu naabrid, kellest üks on karantiinimääratu ema – lähikontaktne, kes ka ise peab kodus püsima ja vahet hoidma.