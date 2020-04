Ema tapmises süüdistatav naine: olen oma tööaja jooksul väga palju pekstud ja tapetud inimesi näinud, aga oma ema sellisena näha on midagi muud 

Tiiu räägib saates „Surmavad naised“, et tema voodihaige ema elas viimased 18 aastat tema juures. „Tõin ema tema viimase mehe juurest ära. Ta oli väga halvas seisus, see oli ebaõnnestunud kooselu ja ta oli juba palju peksa saanud. Kui ta ära tõin, oli tal õlavarreluumurd. Lisaks oli teda kirvega kätte löödud. See oli üle mõistuse, millist elu ta elas. Siin oli ta nii õnnelik, ta ütles, et elab nagu hotellis,“ meenutab naine ja lisab, et kuigi nad olid lähedased ja rääkisid kõigest, hakkasid mõistus ja jalad ema viimastel eluaastatel alt vedama.