Raekoja platsile olümpiasangareid tervitama läinud naine oleks peaaegu elu kaotanud: mõtlesin, et lapsena rippusin enda lõbuks, nüüd ripun elu eest 

Merje räägib saates „Surmasuust pääsenud“, et kui ta oli väike, meisterdas ta isa koju kahe uksepiida vahele rippumiseks mõeldu toru. „Mulle väga meeldis teistega võistelda. Teadsin, kui kaua ma umbes rippuda suutsin, sest võtsime aega. Tegelikult oli see lapsele suur katsumus, aga mulle väga meeldis. Ega ma ju ei mõelnud, et mul on seda sitkust kunagi päriselt vaja.“