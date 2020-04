Toomas Hendrik Ilves: loodan, et keskendume väga jõuliselt rahva tervisele 

President räägib saates „Hommik Anuga“, et inimesed, kes ütlevad, et nad on noored ja neid see haigus ei murra, eksivad. „On neid, kes on 20ndates ja sellesse haigusesse surnud. Haigus kestab umbes kolm nädalat ja neid kirjeldusi on väga valus lugeda. Praegu just lugesin, et üks 12aastane laps suri sellesse. See pole nii, et kui oled noor, ei hakka see sulle külge. See pole isegi nii, et oled noor, terve ja teed trenni. Just lugesin ellujäänud naise kirjeldust, kes on eriti sportlik. Ta pääses eluga, aga hädavaevu. See ei ole naljaasi,“ rõhutab ta.