Mirtel Pohla: mul on võimalik paar kuud olla nii, et saan endale süüa osta ja üüri ära maksta 

Mirtel räägib saates „Hommik Anuga“, et meel kodus veel mõruks ei lähe. „Koju jäämine tundub ainuvõimalik asi, mida mina ja näitlejad saavad teha, sest paljudel inimestel, alustades meditsiinitöötajatest ja lõpetades teenindajatega, pole võimalik koju jääda. Loodetavasti on kõigil mingi puhver, mille eest elada. Mis edasi saab, seda näitab aeg. Mul on võimalik paar kuud olla, et saan endale süüa osta ja üüri ära maksta.“

„Mulle meeldib, kuidas tegelased liiguvad erinevate reaalsuste vahel. Neil pole probleemi hüpata korra põrgusse või minna teise ilma oma venna pulma. See on minu jaoks oluline. Teisest küljest võib muinaslugudele mõeldes neid tänapäeva konteksti panna ja mõelda, mis tõekspidamisi me kaasas kanname ning millest võiksime tegelikult lahti lasta. Näiteks Vanapagana röövitud tütarlapsed ei pea kulda ketrama, kuni prints neid päästma tuleb, vaid nad võivad ise enne ära minna,“ räägib Pohla.