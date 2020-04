Saated KUHU JÄI KAKS MILJONIT KAITSEMASKI? Ärimees: terviseamet lubas ettemaksu, kuid loobus, maskid müüdi Lätti ja Leetu Televeeb , täna, 21:39 Jaga: M

Aare Tomson Foto: Kuvatõmmis/"Pealtnägija"

Praeguses koroonakriisis on kogu maailmas probleemiks kaitsevahendite nappus. Eesti jaoks pidi esimene õlekõrs olema 1. aprill, kui siia pidanuks saabuma 2 000 000 maski. „Pealtnägija“ uuris, kas tegu on jultunud blufi või hoopis jabura tõrkega. „Reede lõunal (20. märts – toim.) hakkasime rääkima reaalsest tehingust. Ma ütlesin, et neid pole võimalik ära tuua nii, et ma sinna midagi ei maksa,“ räägib Aare Tomson, kes esiti sai terviseametilt ettemaksu osas eitava vastuse.