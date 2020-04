Saate „Seitsmesed: Duubel“ uus saatejuht on Liis Lusmägi: mõtlesin pakkumisele mitu päeva 

Liis Lusmägi on kogenud nii tele-kui ka raadiotegijana, viimastel aastatel on ta ametis olnud raadiojaama Star FM saatejuhina. Meedias on Liis töötanud kokku 18 aastat ning tunnistab, et selles vallas on alati midagi uut õppida. „Kindlasti leidub minus seda püssirohtu, et veel vähemalt sama pikalt jätkata ning reetlinnalikult ekraanil särada. Enamjaolt olen ju teles ning raadios teinud otse-eetrit ning see kogemus on väga suureks plussiks. See annab oskuse ootamatutele olukordadele kiiresti reageerida – kas siis juhtub tehnikaga midagi või ei jõua intervjueeritav õigeks ajaks kohale. Kõike võib juhtuda! Mulle meeldib, et telesaade on meeskonnatöö ning ka seda toetab minu senine kogemus meedias,“ ütleb Lusmägi TV3 saadetud pressiteate vahendusel.

Taavi Libe, Liis Lusmägi, Jürgen Pärnsalu Foto: TV3

Liisi sõnul sai otsustavaks just pere lõplik vastus. „Mu abikaasa on väga toetav ning ta arvas, et need mõned õhtud nädalas, mil mina hiljem koju tulen, saavad nemad veeta seikluslikult nagu kolm musketäri. Kuna meie peres olen mina see karm lapsevanem, siis ma tean, et neil saab olema väga lõbus - saavad näiteks õhtust süüa hoopis televiisori ees, mitte köögis; või saab toa koristamisest eemale hiilida või vaadata multikaid lubatust kauem. Tähtis on vaid see, et võimalusel jõuaksin laste uneajaks koju - meil on traditsioon üheskoos unejutte lugeda.“

„Seitsmesed: Duubel“ sai hoo sisse mullu 16. septembril. Peatoimetajana asus ametisse varem „Seitsmeste uudiste“ reporterina töötanud Keili Sükijainen, saatejuhtideks lisaks Keilile ka Jürgen Pärnsalu, Taavi Libe ja Kadri Pikhof.

Novembris lahkus Keili aga saatemeeskonnast. Õhtulehe info kohaselt Keili vallandati, Kroonikale rääkisid tema töökaaslased, et naine staaritses ja solvas kolleege teinekord pisarateni. Keili ja Taavi olnud kaamera taga nagu kass ja koer, kes üldse läbi ei saanud. TV3 ütles, et Keili leping nägigi ette vaid saate käimatõmbamist ja mingit intriigi tema lahkumisest otsida ei tasu.