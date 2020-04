Meest seitse korda pussitanud naine: võib-olla oleks löönud ka rohkem 

Üheksa aastat hiljem jäi Varvara rasedaks. Paraku oli ka uus mees ja lapse isa paras viinanina ning varas. Praeguseks hetkeks on Varvara laps lastekodus. “Lapse isa ütles, et kui poeg temaga ei ole, pole ta ka minuga.” Eksabikaasa kaebas lastekaitsesse, et naise kodune olukord ei ole kiita. See pälvis muidugi ametnike tähelepanu ja laps viidi lastekodusse. Täna on pool aastat vabaduses olnud Varvara pidevalt ühenduses lastekodus viibiva pojaga ja loodab, et saab peagi olla täiskohaga ema.