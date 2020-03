PERHi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kristiina Põld: meil on keelatud lähedasi kallistada 

“Tööpäevad on väga pikad, alla 12 tunniseid päevi pole olnudki. Elu käib rütmis: tööle ja koju magama,” räägib Põld. Koormus on naise sõnul väga suur, sest töötajad, kellel on olnud kokkupuutejuhtum või tulnud reisilt, on karantiinis. “Kõige pingelisem osa ja hirmufaas on õnneks möödas. Inimesed on harjunud kaitseriietuses olema, uue töökorraldusega ja sellega, et iga päev võib midagi muutuda. Meie meeskond on väga tubli.”

Arst avaldab, et neil on täielikult keelatud lapsi kallistada, sest oht viia infektsioon koju, on piisavalt suur. “Viime neile süüa, paneme ukse taha ja lehvitame kaugelt,” lisab ta. “Lapsed on harjunud, et ma olen arst ja varemgi öövahetustes olnud, aga see on raske ja pisar tuleb silma. Laps on isegi tublim kui mina,” kirjeldab Põld.

“Tänane öö oli küllaltki rahulik, sai isegi kuskil kaks ja pool tundi puhata. Hetkel on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas intentsiivravis kuus patsienti ja osakonnas, mis on loodud spetsiaalselt koroonaviirusega patsientidele, kaheksa haiget,” räägib naine. “Võrreldes viiruse eelse ajaga, on pöördumiste arv on kuskil saja ringis isegi vähenenud. Selle arvelt on aga juurde tulnud patsiendid, kes tuuakse kiirabiga ja nende seisund on raske. Nad viibivad haiglas kauem, sest ootame testi vastuseid,” lisab ta.