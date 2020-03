Eesti Postimees Grupp plaanib Kanal 2 tagasi vabalevisse tuua! Jüri Pihel: see otsus ei tulene kindlasti koroona ajal info levitamisest, vaid isiklikest ärihuvidest Keit Paju , täna, 15:33 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Teisipäeval teatas Kanal 2 omanik Postimees Grupp, et tahab ajutiselt taastada telekanali Kanal 2 vaba juurdepääsu üleriigilise televisiooniteenusena. Põhjenduseks toodi see, et koroonakriisi ajal on vajalik vaatajat kriisiga seotud sündmustest rohkem informeerida. “Kui ma täitsa ausalt ütlen, siis minu jaoks see ei tulnud üllatusena,” kommenteerib Kanal 2 otsust teleekspert Jüri Pihel. “Jutud liikusid linna peal juba tükk aega. Mõte minna tagasi vabalevisse, ükskõik, mida Postimees räägib, ei tulene kindlasti koroonast.”