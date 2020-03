Postimees Grupp plaanib Kanal 2 tagasi vabalevisse tuua 

"Asi on majanduslikus mõttes ju väga lihtne: kes maksab selle signaali levitamise eest? Eestis on võib-olla üks Euroopa parimaid vabalevi süsteeme, isegi seadusesse on sisse kirjutatud, et 100% Eesti kodudest peab nägema tasuta antenniga televisiooni," sõnas teleekspert Jüri Pihel toona Vikerraadios. "Aga kes selle kinni maksab? ERRi puhul on see selge, et selle maksab kinni televisioon enda raha eest, samamoodi ka Kanal 2 ja TV3 maksid selle oma eelarvest kinni. Nüüd aga kuna see protsent jääb väikseks, tekibki ärimehel ahvatlus, et miks ma peaksin seda maksma? Las vaataja maksab ise!" rääkis Pihel.