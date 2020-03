PBK eetris hakkab eriolukorra ajal olema venekeelne telesaade „Tallinna uudised“ 

„Meile kõigile on arusaadav, et praeguses olukorras peab oluline informatsioon jõudma Tallinna ja riigi elanikeni operatiivselt ja just nende kanalite kaudu, mis on neile kättesaadavad,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „PBK teleprogrammi „Eesti uudised“ sulgemine piiras ilmselgelt suurele osale venekeelsele auditooriumile ligipääsu aktuaalsele ja kasulikule informatsioonile. Seepärast panustas linn sellesse, et vähemalt eriolukorra ajal oleks operatiivne ja usaldusväärne info televaatajale tagatud.“