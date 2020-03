„Laser“ käis külas kella viie klubi liikmel Siret Kotkal: ma ei teadnud enne päris täpselt, mis on mu elu eesmärk 

Kella viie klubi taga on maailmakuulus juhioskuste ja tipptulemuslikkuse ekspert Robin Sharma, kes ütleb, et supergeeniused ja ärihiiglased alustavad oma päeva just nimelt kell 5. Nad võimlevad, mediteerivad ning seejärel loevad erialast kirjandust või kuulavad podcaste. See on 20/20/20 põhimõte - igale tegevusele kulutatakse tunnist 20 minutit.