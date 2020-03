Ootamatult lahkunud TV3 Grupi tegevjuhi Priit Leito ametikohale asub tänasest Signe Suur 

„Ootamatult lahkunud sõbra, kolleegi ja TV3 Grupi tegevjuhi Priit Leito ametikohale asub tänasest Signe Suur, kes on olnud TV3ga seotud üle kümne aasta, töötades erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Signe omab pikaajalist kogemust meediavaldkonnas ja on viimati töötanud TV3 reklaamiosakonna juhina,“ andis otsusest teada TV3 Grupi juht Christian Anting.

„Olen väga tänulik, et Signe on valmis praegusel keerulisel ajal TV3 etteotsa astuma. Hetkel on kõige olulisem eriolukorrast tingitud uutele väljakutsetele keskenduda ning töötajatele igal võimalusel toeks olla,“ lisas Anting.