Toomas Luhats on juhtinud tele- ja raadiosaateid nii ERR kui ka TV3 kanalites. Ta on laulnud maestro Venno Laulu juhitud Eesti Poistekooris, tegelenud aastaid rahvamuusikaga ning õppinud Eesti Diplomaatide koolis. Hetkel töötab Toomas Luhats ERR hanke- ja voogedastusplatvormi juhina.

Saates nähtud vihjeklipis olid viited Luhatsi tele- ja raadiotööle. Näiteks televisioonisaadetele „Tähelaev“ ja „Terevisioon“, mida ta juhtinud on; samuti „Laululahingule“, mis just tänu Toomas Luhatsile ETV programmi jõudis. Vihjeid anti ka tema ameti kohta kinoketis Cinamon, ta huvile rahvaspordi vastu ning toredale traditsioonile tervitada kevadet karjasepasunat puhudes.