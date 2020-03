Eesti TELESAATEJUHTIDE UUS REAALSUS | Videointervjuud ja vähendatud meeskonnad. Marko Reikop: teen omale ka telegrimmi ise Merilyn Närep , täna, 17:46 Jaga: M

„Oleme korraldanud nii, et meeskonnas oleks ühed ja samad kaameramehed. Kogu meeskonnale oleme maskid hankinud. Kõik töötavad maskides ja üksteisega kokku ei puutu. Kõik on kardinaalselt teistmoodi. Töötame võimalikult palju kodust ja toimetuses on vaid kaks inimest kohal,“ räägib Marko Reikop, kuidas on koroonakriis mõjutanud tööd televisioonis. Sõna ütlevad sekka ka saadete „Õhtu!“, „Kuuuurija“ ja „Seitsmesed: Duubel“ juhid.