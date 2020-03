Urmas Eero Liiv: keegi ei tea, millal võib saabuda hetk, mil oleme silmitsi surmaga 

„Loomulikult, saate ettevalmistuse käigus on rohkem inimesi neid, kes ei ole nõus oma lugu rääkima, kui neid kes on. Juhtus ka nii, et inimene ise oli nõus rääkima, aga lähedased ei olnud nõus, et ta lugu avalikustaks,“ tunnistab Liiv, et inimesi oli keeruline saatesse kutsuda.

Nii mõnigi nendest lugudest on vaatajatele tuttav, sest need on juhtunud aastaid tagasi paljudele tuntud sündmuste keerises. Mõni lugu on aga värske ja sügavalt isiklik. Kõiki neid lugusid ühendavad igavesed küsimused - mis on inimese saatus ja kes või mis seda juhib? Või on kõik meie elus toimuv lihtsalt juhus ning seoste otsimine on naeruväärne ja mõttetu?

Sarja avaosa peategelane Tarmo elas üle ränga plahvatuse ja sai hämmastavalt selge ning kummalise surmaeelse kogemuse osaliseks. Foto: Erakogu

Ometi räägivad mitmed saates osalevad inimesed oma surmaeelsetest kogemustest viisil, mis tekitab kõhedust ja suurendab peataolekut veelgi. Vaatajateni jõuab kaheksa saadet. Sealhulgas noormehest, kellelt kohutav plahvatus rebis mõlemad jalad; naisest, kes sattus erakordselt võimsa looduskatastroofi küüsi; mehest, kes seisis välismaal terroristide püssitorude ees; inimestest, kes otse telekaamerate ees erinevatest olukordadest napilt eluga pääsesid, ränkades liiklusõnnetustes ellu jäid ja paljust muust, mis elule ja saatusele teise pilguga vaatama paneb.

„Saate pealkiri ütleb kõik ära. Vaatamata sellele, et saates ilmuvad karmid lood elust enesest, on meil siiski positiivne saade. Peategelase jaoks on see lõppenud mingit moodi hästi,“ selgitab Liiv.

Tiina oli üks neist ligi kolmekümnest Pala kooli õpilasest, kes sattus 1996. aasta sügisel Eesti kõige rängemasse ja kurvemasse liiklusõnnetusse. Foto: Erakogu

Liivi sõnul on kõigil saatekangelastel erinev kogemus. „Mõni inimene ei mäleta tõesti mitte midagi, sel juhul kui ta on saanud räige tervisekahjustuse, aga paljud mäletavad. Mitte ainult ei mäleta, vaid ka kirjeldavad väga täpselt, mis neid sellel hetkel tabas.“