GALERII | Sünnipäevalaps Katrin Lust: mulle meeldib vanemaks saada – tuleb tarkust ja rahumeelt

Katrin räägib, et inimesed on talle jätnud palju ilusaid sõnu ja kirjutanud südamest. “Hea meel on küll, mulle meeldib vanemaks saada – tuleb tarkust ja rahumeelt iseenda osas, tunned ennast paremini ja oled enesekindlam. Seda ma küll ei tunne, et issand, 38. Ainult minu vihkajad ütlevad Õhtulehe kommentaarides: “Jälle aasta vanem! Vanamutt!”,” naljatleb ta.

“Vedas, et just täna need restoranid ja baarid kinni pannakse, vähemalt ma ei pea pidu pidama ja keegi ei jää ilma ka, kui pidu peaks toimuma,” räägib Katrin. “Sellist asja mul küll ei ole, et salaja kuskil keldribaaris sõpradega peo ära teeme,” naerab ta. “Nagu osad eestlased, kusjuures, teevad. Võib-olla see lugu ongi hea eeskuju, et tulge mõistusele ja ärge pidage salaja neid pidusid. Järgmisel aastal sedavõrd suuremalt.”

Suuri sünnipäevapidusid Katrin üldse ei armasta. “Ühest küljest tundub, et ma olen avatud persoon, räägin ja teen oma saateid kogu aeg, aga teisest küljest olen hästi eraklik inimene. Mulle ei meeldi üldse suurtel üritustel käia. Pereringis ja lähedastega ikka, aga ma ei mäleta, millal mul viimati mingi suur sünnipäevapidu oli.” Katrin lisab, et ei oota ka tähelepanu, mis suurte pidudega kaasneb. “Pigem istud vaikselt tagareas kellegi teise sünnipäeval,” naerab ta. “Aga olemas on erinevaid inimesi. On neid, kes alati teevad suure kräu ja kutsuvad sõbrad kokku. Samas ka neid, kes ei taha eriti sünnipäevi pidada. Ma arvan, et see oleneb inimestest,”