Katrin Pauts | Teatriauhinnad 2020: meeleheitlik aeg nõuab säästutseremooniaid 

Kui see kõik on määratud puudu jääma, kas see tähendab saatele automaatselt läbikukkumist? Tuntud kultuuriajakirjaniku Reet Weidebaumi juhtimisel tele-eetrisse jõudnud saade võis ju olla hädaolukorra säästuprojekt, aga see ei olnud vahelduseks üldse halb. Tühi saal mõjus hoopis huvitavalt, tekitades ruumi, mis tuli ise täis mõelda. Televaataja sai end tunda ehk hoopis suurema ja vahetuma osalisena kogu protsessis - kogu see etendus oli ju püsti pandud ja pühendatud spetsiaalselt temale, mitte ei pidanud ta end tundma kõrvaltvaatajana, kel on lubatud piduliste aknast sisse piiluda.