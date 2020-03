Eesti Tiina Park: „Koroonaviirus on pööranud mu elu täiesti pea peale. Päriselt ka.“ Terttu Jazepov , täna, 10:43 Jaga: M

Tiina Park Foto: Erki Pärnaku

„Kui mu postkasti potsatas kiri, et olen võitnud Intermedia-Globe Silver auhinna World Media festivalil, kus osalesid 24 maa tegijad, olin õnnest uimane. Kuid mida kaugemale kirja lugemisega jõudsin, seda kurvemaks läks meel, sest suur auhinnatseremoonia Hamburgis 27. mail jääb koroonaviiruse tõttu ära. Just nagu Eurovision ja teised tähtsad festivalid. Kirja lõpus oli küll lohutus, et oma klaasist kujukese saan posti teel kätte maikuu lõpus. No tore küll,“ räägib saatesarja „Reisile minuga“ autor Tiina Park.