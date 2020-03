Kodutut meest peksnud ja ta surnuks kägistanud naine: see ei ole hea tunne, minu silme all ta ju suri 

2011. aastal pääses Kaie vaglast ja sai Rakvere lähedal sotsiaalmajas korteri. Pärnus sündinud ja Vändras kasvanud Kaie isa oli traktorist, ema töötas laudas. Kaie ei mäleta oma lapsepõlvest, et tema vanemad oleksid tülitsenud. Ühel hetkel sattus Kaie tänavale. 30aastane naine kolas põhiliselt ringi Rakvere tänavatel ja korjas pudeleid. Koos teiste kodututega elas ta Rakvere lähedal Ussimäel metsas, telkides. Otse prügila kõrvale olid nad püsti pannud telklaagri.

Praegu on Kaiel elukaaslane Ervin. „Tema vähemalt ei löö ega ole noamees, nagu mul vahepeal üks oli. Joob-joob nii kaua, kuni on nuga kõril. Selle ma lõin välja siit, et aitab küll,“ räägib Kaie „Surmavates naistes“. Tema enda sõnul ongi vägivaldne käitumine selle tulemus, et ta on pea terve elu koos olnud halbade ja jõhkrate meestega. Selle mehe käest, kes Kaiele mõned aastad tagasi noa kõrile pani, pääses naine enda sõnul vaid seetõttu, et suutis mehe ebainimliku jõuga endast eemale lükata. „Iga kord kui linna lähen, on kas silmad sinised, nägu või huuled paistes. Veel ei jõudnud maha lüüa, ma viskasin ta asjad ukse taha,“ meenutab Kaie.

12 aastat tagasi, 2008. aasta augusti keskpaigas, kell pool 9 õhtul läks 69aastane Jaan, keda kohalikud hüüdsid ka Vanapaganaks, Ussimäel asuvasse telklaagrisse joomakaaslasi otsima. Laagris oli kolm telki – ühes elasid kodutud Jelena ja Andres, teises Kaie ja kolmas oli tühi. Jelena oli laagris üksi, Kaie ja Andres läksid Rakverre taarat viima, süüa ja õlut tooma. Kohtutoimikus on kirjas, et Jaan ja Jelena sumisesid metsa all mõnda aega, kuni 69aastane Jaan hakkas kahekümnendates Jelenale ligi tikkuma ja soovis viimasega seksuaalvahekorda astuda. Jelena kirjeldas, kuidas ta Jaani käte vahel rabeles, kuid vanamehe jõud käis vindisest naisest üle. Jaan hoidis väidetavalt Jelena käsi kõvasti kinni ja astus vastu naise tahtmist temaga vahekorda. Ühel hetkel katkestas mees suguühte ja läks telgist välja edasi jooma. 10 minuti pärast saabusid Kaie ja Andres.

„Andres läks Jelena telki ja küsis, et miks sa nutad. Nuttis ja ütles, et ta (Jaan) tahtis teda vägistada,“ räägib Kaie. „Seal oli üks puu. Ta (Jaan) istus sinna puu najale maha ja siis hakkaski löömine vaikselt pihta,“ kirjeldab Kaie, kes mäletab, et mingil hetkel haaras Andres maast väikese puulõhkumiskirve ja hakkas selle lamedama poolega Jaani peksma. „Sinna, kus juhtus, see lamedam pool läks,“ ütleb Kaie.

Jaani vigastused olid ulatuslikud – lahangus seisab, et teda peksti korduvalt tömbi esemega pähe, murtud oli viis roiet, Jaanil olid suured peakahjustused, purustatud ninaluud, keha täis verevalumeid ja tema nägu oli ebainimlikult moondunud.

Kaie sõnul jõudis Jaan öelda, et teda jäetaks rahule ja et ta ei teinud midagi. „Aga Lena ütles, et oli tahtnud teda vägistada.“ Mingil hetkel hakkas Jaani peksma ka Kaie. „Eks mul olid ikka käed-jalad alguses, lõpuks leidsin ühe puukaika.“ Kaie näitab käega, et toigas oli umbes temakõrgune. „Politsei seda üles ei leidnudki, ma viskasin selle minema.“ Kaie ütles küll Andresele, et ta enam ei lööks. „Aga sellega oli võimatu juba rääkida.“ Mingil hetkel tõi Kaie oma telgist rohelist nööri ja Jaan seoti tema hädisest seisust hoolimata puu külge. Enda sõnul oli Kaie peksmisest nii joobnud, et ei saanudki aru, mida ta täpselt koos Andresega korda saatis. „Andres mõtles veel, et viime ta käruga ja uputame ära, aga seda me ei teinud,“ ütleb Kaie, et nad Andresega üritasid Jaani korduvalt kärule vinnata, kuid Jaan kukkus pidevalt maha.