Kanal 2 pani Kärsini ja Vassiljevi saated pausile: kõik need liigutused oleme teinud väga raske südamega 

Kanal 2 on pausile pannud Epp Kärsini seksisaade “Mida vanemad sulle ei rääkinud” ja “Teledoktor Viktor Vassiljev”. Hooaeg on lühemaks tehtud populaarsetele sarjadel “Pilvede all” ja “Roaldi retked”. “Kõik need liigutused oleme teinud väga raske südamega ja viimaste päevade jooksul, nähes, et olukord nii pea ei stabiliseeru,” räägib Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas. “

“Meil ega tootjatel ei ole selget lahinguplaani, kuidas olukorraga hakkama saada. Lähme päev korraga,” sõnab Kaljas. “Tahaks väga loota, et lähima kahe kuu jooksul teist nii drastilist sammu astuma ei pea. Me püüame praegu anda endast kõik, et pakkuda televaatajatele endiselt head meelelahutust,” lisab Kaspar.

ERR: oleme saatekava juba kaks nädalat jooksvalt kohendanud

“Tegelikult on programm juba muutunud ja oleme saatekava kaks nädalat jooksvalt kohendanud,” räägib ERR-i kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe. “See on täiesti igapäevane töö, kus vastavalt vajadusele lisame asju juurde.” Helemäe sõnul on ETV, ETV2 ja ETV+ kõik oma programme kohandanud.

ETV programmi muudetakse vastavalt vajadusele. “Kui on eriülekanne või muu päevakajaline uudis, korraldame saatekava jooksvalt ümber,” räägib Pille-Mai. Lisandunud on ka päevane “Aktuaalne kaamera”, mille tõttu on tehtud mitmeid muudatusi saatekavas.

Kuigi tehtud on mitmeid ümberkorraldusi, siis kõik suuremad projektid ja saated jätkuvad. “Tegutseme hetkel selle nimel, et meie põhiprogramm jätkuks samal tasemel. Teeme küll kohandusi, aga nii, et saated saaks jätkuda ja kõik inimesed oleks kenasti terved,” kirjeldab Helemäe.