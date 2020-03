ŠOKK SUPERSTAARISAATES: teismelist võistlejat tabas keset esinemist krambihoog 

Saate tiim kutsus tüdrukule kiirabi. Kohtunikud Katy Perry, Lionel Richie ja Luke Bryan olid võistleja pärast väga mures. Makayla isa Mark seletas kaamerate ees, et tema tütrel on haruldane haigus. Pärast kosumist rääkis tüdruk ise, et tegu on südamehädaga, mida kutsutakse vasovagaalseks sünkoobiks. "Reageerin stressile teistmoodi kui muud inimesed ja see võib kaasa tuua krambihoo."

Isa toonitas: "See ei allu tema kontrollile. Tal on piinlik, aga füüsiliselt on ta 100% tipp-topp." Marki sõnul on "American Idolis" võistlemine Makayla jaoks ülitähtis. "Oleks kahju, kui see [haigushoog] tema šansse kahandaks, sest ta on ju nii hea laulja. Ta näeb väga palju vaeva."