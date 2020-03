Eesti narkomuula isa: mina olen rohkem meeleolulanguses kui Anneli teisel pool müüri 

Anneli Kolk meenutab kuriteo toimepanemist kirjas eesti ajakirjanikule: “Alguses oli kõik ilus ja tore, lubati maad ja ilmad kokku. Nelly (vangis istuvate tüdrukute diiler - toim.) rääkis mulle, et peame võtma kulla Peruust ja tooma selle üle piiri Hispaaniasse.” Anneli lisab oma kirjas, et pakkumine oli pigem Anne Maarjale tehtud. “Ta ei osanud inglise keelt, mina oskasin ja läksin kaasa. Meile räägiti, et see töö on ohutu ja mitte midagi ei juhtu, see on lubatud kogus ja nii edasi. Nii me õnge läksimegi,” kirjeldab Anneli.