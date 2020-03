Koroonaviirusesse nakatunud mees: gripist on asi kaugel, see on hullem kui piinakamber 

Kahel korral viis kiirabi Lauri haiglasse, kuid kohe, kui enesetunne paranes, kibeles Lauri haiglast minema. Mehe sõnul oli ta tervis 8 päeva sellises seisus, et ei läinud grammigi paremaks. „Kõigepealt oli nohu, siis köha, siis palavik.“ Vahepeal kirjutas mees Lustile lausa sõnumeid, kus kirjutas, et kardab, et sureb. „Mul vist on aeg minna. Ei jõua enam võidelda,“ kirjutas ta.

"Kuuuurija" Foto: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

Penitsilliin pisut Laurit aitas, kuid mees ütles, et pole mitte kunagi kogenud nii halba enesetunnet, kui viirusega võideldes. „Ma enne palusin, et oleks keegi, kes tuleks laseks kuuli kuklasse, oleks kõik mured murtud. Et ei peaks enam piinlemine. See piinlemine on isegi hullem, kui... ma ei oska seda isegi kirjeldada. See on nii ränk. See on hullem kui enesetapp. Gripist on asi ikka väga kaugel. Sa oledki põhimõtteliselt pikali maas, suur mees, nagu ma olen – pisarad on silmas, nutad, see on ikka nii ränk. Hullem kui piinakamber,“ kirjeldas Lauri.

Lust ise ütles saates, et kohati tundus talle, et Lauri ei tulegi sellest olukorrast välja. 17. märtsil viidi mees taas kiirabi haiglasse. „Sinna ma kindlasti tagasi ei lähe, seal on baktereid poole rohkem, kui siin hotellis. Õhupuudus, nõrkus on,“ kirjeldas Lauri oma olukorda 18. märtsil. „Mul on lihtne veel, aga mul sõber Saksamaal andis otsas,“ paljastas Lauri ootamatu uudise, et tema sakslasest 48aastane sõber suri koroonaviirusesse.